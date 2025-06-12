Haber Tarihi: 12 Haziran 2025 18:53 -
Güncelleme Tarihi:
12 Haziran 2025 18:53
e-Okul kapandı mı, devamsızlık giriliyor mu? 2025
Okulların kapanmasına gün gün yaklaşırken ilk, orta ve lise düzeyindeki binlerce öğrenci e-Okul sisteminin kapanıp kapanmadığını sorgulamaya başladı. e-Okul kapandıktan sonra not ve devamsızlıklar sisteme girilmeyecek.
Yaz tatiline günler kala e-Okul'un ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Not ortalaması ve devamsızlık durumunu merak eden öğrenciler e-Okul sisteminin kapanıp kapanmadığını merak ediyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
E-OKUL KAPANDI MI?
e-Okul sistemi henüz kapanmadı. Ancak okulların 20 Haziran Cuma günü tatil olması nedeniyle e-Okul sisteminin 19 Haziran Perşembe günü kapanması tahmin ediliyor.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
e-Okul sistemi, haftaya kadar öğrencilerin erişimine açık olacak. Öğrenciler tarafından not ve devamsızlık girişinin tamamlanması e-Okul sisteminin kapanması anlamına geliyor. Ancak yapılan yeni güncellemeyle karne basım gününe kadar devamsızlık ve not bilgileri sisteme girilebiliyor.
HAFTAYA DEVAMSIZLIK GİRİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı haftaya devamsızlık alınmaması yönünde bir açıklama yapılmadı. Ancak okulun son haftasında devamsızlık girilme durumu okul yönetimine bağlı olarak değişim gösteriyor.
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