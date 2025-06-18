Chelsea'nin yıldızına 4 yıl men!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Mykhailo Mudryk'in doping yaptığı tespit edildi ve oyuncıya 4 yıl men cezası verildi.
Telegraph'a konuşan İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir isim, "Mykhailo Mudryk'in, FA'nın Anti-Doping Yönetmeliği'nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz." ifadelerini kullandı.
Mudryk, 1 Aralık 2024'ten beri cezası nedeniyle forma giyemiyordu.
CHELSEA PERFORMANSI
Chelsea'de toplamda 73 maça çıkan Ukraynalı hücum oyuncusu, 10 gol atarken 11 de asiste imza attı.
Telegraph'a konuşan İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir isim, "Mykhailo Mudryk'in, FA'nın Anti-Doping Yönetmeliği'nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz." ifadelerini kullandı.
Mudryk, 1 Aralık 2024'ten beri cezası nedeniyle forma giyemiyordu.
CHELSEA PERFORMANSI
Chelsea'de toplamda 73 maça çıkan Ukraynalı hücum oyuncusu, 10 gol atarken 11 de asiste imza attı.
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