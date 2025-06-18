Chelsea'nin yıldızına 4 yıl men!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Mykhailo Mudryk'in doping yaptığı tespit edildi ve oyuncıya 4 yıl men cezası verildi.Telegraph'a konuşan İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir isim, "Mykhailo Mudryk'in, FA'nın Anti-Doping Yönetmeliği'nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz." ifadelerini kullandı.Mudryk, 1 Aralık 2024'ten beri cezası nedeniyle forma giyemiyordu.Chelsea'de toplamda 73 maça çıkan Ukraynalı hücum oyuncusu, 10 gol atarken 11 de asiste imza attı.