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M.City-Wydad
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18 Haziran
Real Madrid-Al Hilal
1-1
19 Haziran
Pachuca-RB Salzburg
1-2
19 Haziran
Al-Ain-Juventus
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18 Haziran
Ranheim-Start
0-1
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Stabaek-Egersund
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1-1
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Moss-Hoedd
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Kongsvinger-Aalesund
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Lyn-Raufoss
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HJK-Haka
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18 Haziran
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18 Haziran
FF Jaro-Oulu
2-1
18 Haziran
Jeju SK-Gwangju
0-1

Kenan Yıldız, mükemmel attı; Juventus, farklı kazandı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İtalya ekibi Juventus, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'i 5-0 mağlup etti.

calendar 19 Haziran 2025 08:05 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 08:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız, mükemmel attı; Juventus, farklı kazandı!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İtalya ekibi Juventus ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain karşı karşıya geldi.

Audi Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 5-0 kazandı.

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 11 ve 45+4. dakikalarda Kolo Muani, 21 ve 58. dakikalarda Francisco Conceicao ve 31. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.


Bu sonuç ile birlikte Juventus averaj fazlasıyla grupta Manchester City'nin üzerine çıktı.

Grupta bir sonraki maçta Juventus 22 Haziran'da Fas ekibi Wydad Casablanca ile karşı karşıya gelecek. Al Ain ise 23 Haziran'da Manchester City ile karşılaşacak.

KENAN YILDIZ UZAKLARDAN GÜZEL YAZDI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmanın 31. dakikasında uzaklardan attığı nefis gol ile farkı üçe çıkardı.


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