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Semih Kılıçsoy için 21 milyon euro!

Premier Lig'in yeni takımı Leeds United, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını 21 milyon euro'luk teklifle çalmaya hazırlanıyor.

calendar 19 Haziran 2025 08:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: bjk.com.tr
Semih Kılıçsoy için 21 milyon euro!
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Beşiktaş forması giyen genç futbolcu Semih Kılıçsoy için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

21 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United, 21 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Semih için geçtiğimiz günlerde Utrecht'in yaptığı 10 milyon avro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ise reddedilmişti.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.


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