Samsunspor, Domingos Andrade'nin peşinde!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kırmızı-Beyazlılar, yollarını ayırdığı Ait Bennasser'in boşluğunu doldurmak adına orta saha arayışlarını yoğunlaştırdı.
GÖZLER PORTO B'Lİ DOMINGOS ANDRADE'DE
Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Samsun temsilcisi, Porto'nun B takımında forma giyen 22 yaşındaki Domingos Andrade ile ilgileniyor.
PERFORMANSI
Angola asıllı futbolcu, geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nde 30 maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı. [Samsun Gazetesi]
GÖZLER PORTO B'Lİ DOMINGOS ANDRADE'DE
Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Samsun temsilcisi, Porto'nun B takımında forma giyen 22 yaşındaki Domingos Andrade ile ilgileniyor.
PERFORMANSI
Angola asıllı futbolcu, geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nde 30 maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı. [Samsun Gazetesi]
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