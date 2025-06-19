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Samsunspor, Domingos Andrade'nin peşinde!

Portekiz basınına göre Samsunspor, Porto B'de forma giyen 22 yaşındaki Domingos Andrade'yi transfer listesine aldı.

calendar 19 Haziran 2025 12:39 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 12:40
Samsunspor, Domingos Andrade'nin peşinde!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kırmızı-Beyazlılar, yollarını ayırdığı Ait Bennasser'in boşluğunu doldurmak adına orta saha arayışlarını yoğunlaştırdı.

GÖZLER PORTO B'Lİ DOMINGOS ANDRADE'DE

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Samsun temsilcisi, Porto'nun B takımında forma giyen 22 yaşındaki Domingos Andrade ile ilgileniyor.

PERFORMANSI

Angola asıllı futbolcu, geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nde 30 maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı. [Samsun Gazetesi] 


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