Beşiktaş'a İtalyan stoper: Bertola!

Önümüzdeki sezon hem iddialı hem de maliyeti düşük bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarına şimdiden başlamış durumda...EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Önceliğini savunmaya veren Beşiktaş gündemine aldığı son ismin Spezia ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nicolo Bertola olduğu iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle kısa süre içinde görüşme yapılacak.
İTALYAN DEVLERİ DE PEŞİNDE
Ancak bu transfer Beşiktaş için pek kolay değil. İtalya'nın gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilen Bertola'yı Serie A ekipleri, İnter, Juventus, Atalanta ve Torino da istiyor. 30 Haziran'da Spezia'dan ayrılmaya hazırlanan 1.92'lik stoperi Beşiktaş iyi bir yatırım olarak görüyor.
PERFORMANSI
Nicola Bertola, bu sezon Spezia'yla Serie B'de 23, İtalya Kupası'nda da 1 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
Önceliğini savunmaya veren Beşiktaş gündemine aldığı son ismin Spezia ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nicolo Bertola olduğu iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle kısa süre içinde görüşme yapılacak.
İTALYAN DEVLERİ DE PEŞİNDE
Ancak bu transfer Beşiktaş için pek kolay değil. İtalya'nın gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilen Bertola'yı Serie A ekipleri, İnter, Juventus, Atalanta ve Torino da istiyor. 30 Haziran'da Spezia'dan ayrılmaya hazırlanan 1.92'lik stoperi Beşiktaş iyi bir yatırım olarak görüyor.
PERFORMANSI
Nicola Bertola, bu sezon Spezia'yla Serie B'de 23, İtalya Kupası'nda da 1 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.