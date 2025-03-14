Beşiktaş'a İtalyan stoper: Bertola!

Beşiktaş, Spezia ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 21 yaşındaki Nicolo Bertola'nın transferini gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a İtalyan stoper: Bertola!
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14 Mart 2025 09:05
Son güncelleme 14 Mart 2025 09:20
Önümüzdeki sezon hem iddialı hem de maliyeti düşük bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarına şimdiden başlamış durumda...

Önceliğini savunmaya veren Beşiktaş gündemine aldığı son ismin Spezia ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nicolo Bertola olduğu iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle kısa süre içinde görüşme yapılacak.

İTALYAN DEVLERİ DE PEŞİNDE

Ancak bu transfer Beşiktaş için pek kolay değil. İtalya'nın gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilen Bertola'yı Serie A ekipleri, İnter, Juventus, Atalanta ve Torino da istiyor. 30 Haziran'da Spezia'dan ayrılmaya hazırlanan 1.92'lik stoperi Beşiktaş iyi bir yatırım olarak görüyor.

PERFORMANSI

Nicola Bertola, bu sezon Spezia'yla Serie B'de 23, İtalya Kupası'nda da 1 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi. 

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