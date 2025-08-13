Berke Özer, Lille yolcusu! Fenerbahçe'den sürpriz

13 Ağustos
Lille, Berke Özer transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe, %40'lık gelirden vazgeçti.

Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Berke Özer, Fransa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Lucas Chevalier'yi 40 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e gönderen Lille, yeni kaleci arayışları kapsamında Berke Özer'i gündmeine aldı ve milli file bekçisi için harekete geçti.

TRANSFER İÇİN ANLAŞMA

Fransız ekibi, Berke Özer'in transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmaya vardı. Lille, 25 yaşındaki file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.


5 MİLYON EURO BONSERVİS

Öte yandan Fransa'dan Foot Mercato'nun haberine göre, Lille, Eyüpspor'dan Berke Özer transferini tamamlıyor. Lille, bu transfer için Eyüpspor'a 4.5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödeyecek.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ KARAR

Fenerbahçe, Berke Özer'in olası transferinden alacağı sonraki satıştan yüzde 40'lık paydan vazgeçti. Bunun karşılığında milli oyuncunun Lille'ye olan transferine bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay maddesi koydurdu.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

25 yaşındaki file bekçisinin transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.