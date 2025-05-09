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Bayern Münih'ten Wirtz için dev teklif!

Bayern Münih, Florian Wirtz için Bayer Leverkusen'e 100 milyon euroluk teklif sunacak.

calendar 09 Mayıs 2025 17:29 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 17:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bayern Münih'ten Wirtz için dev teklif!
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Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz için kesenin ağzını açtı.

Bild'in haberine göre Bayern Münih, Leverkusen formasıyla bu sezon parlayan Florian Wirtz için 100 milyon Euro'luk teklif sunmaya hazırlanıyor.

BAYERN'E GİTMEK İSTİYOR

Wirtz, Manchester City ve Real Madrid'in de kendisine olan ilgisine rağmen Bayern Münih'e transfer olmak istiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz'in kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 43 maçta süre bulan Florian Wirtz, 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

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