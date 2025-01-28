Bayern Leverkusen'de Emiliano Buendia sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Bayer Leverkusen, orta sahayı güçlendirmek için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.
Alman basınıda yer alan habere göre; Bayer Leverkusen, Aston Villa ile Emiliano Buendia'nın 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
PERFORMANSI
Aston Villa ile 100 maça çıkan Arjantinli oyuncu oynadığı karşılaşmalarda 12 gol 9 asistlik performans sergiledi.
PERFORMANSI
Aston Villa ile 100 maça çıkan Arjantinli oyuncu oynadığı karşılaşmalarda 12 gol 9 asistlik performans sergiledi.