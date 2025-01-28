Bayern Leverkusen'de Emiliano Buendia sürprizi

Bayer Leverkusen, devre arası transfer döneminde Emiliano Buendia'yı Aston Villa'dan satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Leverkusen'de Emiliano Buendia sürprizi
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28 Ocak 2025 16:11
Transfer çalışmalarını sürdüren Bayer Leverkusen, orta sahayı güçlendirmek için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.

Alman basınıda yer alan habere göre; Bayer Leverkusen, Aston Villa ile Emiliano Buendia'nın 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

PERFORMANSI

Aston Villa ile 100 maça çıkan Arjantinli oyuncu oynadığı karşılaşmalarda 12 gol 9 asistlik performans sergiledi.
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