Bayern, Kimmich ile sözleşme uzattı

Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joshua Kimmich ile sözleşme uzattığını açıkladı

Haber; AA, Fotoğraf; bayern.de
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Bayern, Kimmich ile sözleşme uzattı
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13 Mart 2025 16:31
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih'e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak." bilgisi verildi.

Alman oyuncunun, bu süre zarfında Bayern Münih ile 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandığı belirtildi.

Kimmich, Temmuz 2015'te Stuttgart'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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