Bayer Leverkusen, Terrier'i alıyor!

Bayer Leverkusen, Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Rennes forması giyen Martin Terrier ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen, Terrier'i alıyor!
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17 Temmuz 2024 13:50
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 16:57
Rennes forması giyen Martin Terrier için önemli bir talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayer Leverkusen, Martin Terrier transferi için Rennes ile 22 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde takas için konuşulan Adam Hlozek isminin ise Rennes'e gitmeyeceği ve Leverkusen'de kalacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ

Martin Terrier'in adı Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.

RENNES PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Rennes ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

2020 yılından bu yana Rennes forması giyen Terrier, Fransız temsilcisinde çıktığı 141 maçta 51 gol attı ve 24 asist yaptı.

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