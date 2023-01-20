Basketbolda heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



21 Ocak Cumartesi:



13.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Beşiktaş Emlakjet (Selçuklu Belediyesi)



15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Muradiye)



18.00 Darüşşafaka-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



22 Ocak Pazar:



13.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Ülker Spor ve Etkinlik)



15.30 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)



18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)



20.30 Galatasaray Nef-Anadolu Efes (Sinan Erdem)



23 Ocak Pazartesi:



19.00 Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Enka)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



21 Ocak Cumartesi:



14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)



14.30 Rize Belediyesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (Rize Yenişehir)



15.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Hatay Merkez)



15.30 OGM Ormanspor-Bursa Uludağ Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Emlak Konut (Servet Tazegül)



18.00 Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)



22 Ocak Pazar:



14.00 Çankaya Üniversitesi-Antalya Toroslar Basketbol (Ankara)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



20 Ocak Cuma:



18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)



21 Ocak Cumartesi:



14.00 Sigortam.Net-Antalya Güneşi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



15.45 Depomaxx Haremspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)



17.30 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)



22 Ocak Pazar:



14.00 Yılyak Samsunspor Basketbol- Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Dağıstanlı)



15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kagıtspor (Edip Buran)



17.30 Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy (90. Yıl)



23 Ocak Pazartesi:



18.00 Finalspor-Akran Gemlik Basketbol (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)





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