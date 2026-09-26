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Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta derbisi: Anadolu Efes-Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım da sezonun ilk resmi maçlarında mağlubiyet yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Eylül 2026 15:36 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 18:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta derbisi: Anadolu Efes-Beşiktaş
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasındaki derbide Anadolu Efes, 27 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Derbide Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak.

Bu sezon bir resmi maça çıkan Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 kaybetti.

Beşiktaş ise Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'e 72-59, 13 sezon sonra katıldığı EuroLeague'deki ilk maçında ise sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

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