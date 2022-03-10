Başkan Nasser El-Khelaifi hakem odasını bastı

PSG'nin Real Madrid'e kaybettiği maç sonrasında Başkan Nasser Al-Khelaifi ve Sportif Direktör Leonardo'nun oldukça agresif olduğu ve hakem odasına zorla girmeye çalıştıkları belirtildi.



Maç sonunda Al-Khelaifi'nin Santiago Bernabeu'da misafir takım için kurulan alandan çıkarak agresif davranışlar sergilediği, koridorda bağırdığı, hakem odasına zorla girdiği ve hakem Danny Makkelie ile tartışarak yardımcı hakemlerden birinin bayrağının kırıldığı aktarıldı.



Khelaifi'nin bir kaç görevli tarafından hakem odasından zorla alındığı ve yaşanan kargaşada tehditler savurduğu ifade edildi.



Konunun gözlemciler tarafından UEFA'ya rapor edildiği kaydedilirken Khelaifi'nin UEFA tarafından ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalarak ceza alacağı belirtiliyor.





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