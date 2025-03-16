Başakşehir'in düşüşü devam ediyor!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.



Turuncu-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3. yenilgisini yaşadı.



Bu süreçte sadece Net Global Sivasspor'u yenebilen Başakşehir, Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ve Trabzonspor'a ise mağlup oldu.



Süper Lig'de 10. kez yenilen turuncu-lacivertliler, 36 puanda kaldı.



- Deniz Türüç'ün golü, VAR'a takıldı



RAMS Başakşehir'in 47. dakikada Deniz Türüç ile bulduğu beraberlik golü, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.



Yusuf Sarı'nın soldan ortasında, Deniz Türüç'ün arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. VAR'da yapılan incelemede pozisyonun başlangıcında Yusuf Sarı'dan önce topun sahibi olan Umut Güneş'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.



- Uğurcan Çakır, penaltıda gole izin vermedi



Başakşehir, maçın 59. dakikasında penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Karşılaşmanın 56. dakikasında Banza'nın ceza sahasında Umut Güneş'e yaptığı faulün ardından hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.



59. dakikada topun başına geçen Piatek'in penaltı vuruşunda soluna uzanan kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Uğurcan, Deniz Türüç'ün tamamlamak istediği meşin yuvarlağı da çelmeyi başardı.



Milli file bekçisi, penaltının yanı sıra yaptığı kritik kurtarışlarda da alınan galibiyette önemli rol oynadı.



- Deniz Türüç, kırmızı kart gördü



RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, 64. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.



Deniz, orta sahada Banza'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Deniz Türüç, 43. dakikada Mendy ile yaşadığı tartışma sonucunda da sarı kart görmüştü.



