Barış Alper ve Kerem Demirbay'a ceza!

PFDK, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç ceza verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper ve Kerem Demirbay'a ceza!
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08 Nisan 2025 17:05
Son güncelleme 08 Nisan 2025 17:23
PFDK, Türkiye Kupası'nda olaylı geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından PFDK sevklerini açıkladı.

Kurul, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç men cezası verdi.

Barış Alper ve Kerem, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynayacağı yarı final maçında forma giyemeyecek.

PFDK'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu BARIŞ ALPER YILMAZ'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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