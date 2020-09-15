Barcelona'da ayrılık açıklandı

Barcelona'da sportif direktör Ramon Planes, Şilili orta saha Arturo Vidal'in takımdan ayrılacağını doğruladı.



Planes ayrıca, Barcelona altyapısından yetişen ve şu anda Manchester City'nin kadrosunda bulunan Eric Garcia için de harekete geçebileceklerini belirtti.



"ŞU ANDA GÖRÜŞÜYORUZ"



Planes Vidal ile ilgili yaptığı açıklamada; "Vidal'e teşekkür ediyorum. Büyük bir kalbi ve adanmışlığı var. Şu anda görüşme halindeyiz. Kulüpler salgından çok etkilendi." dedi.



33 yaşındaki Vidal, 2018 yazında 18 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'ten transfer edilmişti.



