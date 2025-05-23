Baldwin: 'Devon Hall açık ara en iyimizdi'

EuroLeague'de Final-Four'da Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin, karşılaşma sonrası Europohoops'a özel açıklamalarda bulundu.
Maçın ardından konuşan Baldwin, "Devon Hall bugün açık ara sahadaki en iyi oyuncuydu. Oynadığı her dakikada sahadaki en iyi oyuncu oydu. Takımımız hakkındaki en güzel şey ise bir sonraki maç belki o belki başkası olur. Burada en önemli olan şey kazanmak.
Benim smacımı geçti. Güzel bir smaç yaptığımı düşünüyordum. Ama benim önüm açıktı, onun yaptığı smaca kıyasla hiçti. Smacı yaptığında 'Tamam kazanıyoruz' dedim.
İşi tamamlamak gerek. Sezon sonunda kupayı kaldıran takımda olmak istersin. 48 saat içinde bunu yapabilecek kapasitemiz var." dedi.
Maçın ardından konuşan Baldwin, "Devon Hall bugün açık ara sahadaki en iyi oyuncuydu. Oynadığı her dakikada sahadaki en iyi oyuncu oydu. Takımımız hakkındaki en güzel şey ise bir sonraki maç belki o belki başkası olur. Burada en önemli olan şey kazanmak.
Benim smacımı geçti. Güzel bir smaç yaptığımı düşünüyordum. Ama benim önüm açıktı, onun yaptığı smaca kıyasla hiçti. Smacı yaptığında 'Tamam kazanıyoruz' dedim.
İşi tamamlamak gerek. Sezon sonunda kupayı kaldıran takımda olmak istersin. 48 saat içinde bunu yapabilecek kapasitemiz var." dedi.
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