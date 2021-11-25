Babel: 'Ben bu golü torunlarıma anlatırım!'

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenip gruptan çıkmayı garantiledikleri UEFA Avrupa Ligi maçını ve bu maçta oyuna girer girmez ilk dokunuşunda attığı golü anlattı.



İşte Ryan Babel'in sözleri:



"İlk defa kariyerimde böyle şanslı bir an yaşadım. Oyuna girer girmez ilk dokunuşumda gol attı. Torunlarıma anlatacağım bu golü. Bana ve takıma güven kazandırdı bu gol, rakibin de moralini çökertti. Golümden ve galibiyetten çok mutluyum.



Yeni ve genç bir takımız. Geleceği olan çok potansiyelli oyuncularımız var. Onların olgunlaşması, 1 kademe yukarı çıkması için önemli bir galibiyetti bu. Önümüzde daha uzun bir yol var."





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