Babel: "Ben bu golü torunlarıma anlatırım!"

Ryan Babel, Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenip gruptan çıkmayı garantiledikleri UEFA Avrupa Ligi maçını ve bu maçta oyuna girer girmez ilk dokunuşunda attığı golü anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Babel: 'Ben bu golü torunlarıma anlatırım!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2021 23:48
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenip gruptan çıkmayı garantiledikleri UEFA Avrupa Ligi maçını ve bu maçta oyuna girer girmez ilk dokunuşunda attığı golü anlattı.

İşte Ryan Babel'in sözleri:

"İlk defa kariyerimde böyle şanslı bir an yaşadım. Oyuna girer girmez ilk dokunuşumda gol attı. Torunlarıma anlatacağım bu golü. Bana ve takıma güven kazandırdı bu gol, rakibin de moralini çökertti. Golümden ve galibiyetten çok mutluyum.

Yeni ve genç bir takımız. Geleceği olan çok potansiyelli oyuncularımız var. Onların olgunlaşması, 1 kademe yukarı çıkması için önemli bir galibiyetti bu. Önümüzde daha uzun bir yol var."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.