Aziz Yıldırım'dan Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeniden adaylığı için basın toplantısı düzenledi.
Aziz Yıldırım, kendisinin seçilmesi durumunda kulübe geri dönebileceği konuşan Zeljko Obradovic için de konuştu.
Aziz Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:
"Zeljko Obradovic ile 5 aydır hiç konuşmadım! Antrenör gayet iyi, iyi olan şey bozulmaz! Kötü olursa, bakılır!"
Aziz Yıldırım, kendisinin seçilmesi durumunda kulübe geri dönebileceği konuşan Zeljko Obradovic için de konuştu.
Aziz Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:
"Zeljko Obradovic ile 5 aydır hiç konuşmadım! Antrenör gayet iyi, iyi olan şey bozulmaz! Kötü olursa, bakılır!"
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