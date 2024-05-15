Aziz Yıldırım'dan Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kendisinin göreve dönmesi durumunda takıma geri dönebileceği konuşulan Zeljko Obradovic ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aziz Yıldırım'dan Obradovic açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2024 14:23
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeniden adaylığı için basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım, kendisinin seçilmesi durumunda kulübe geri dönebileceği konuşan Zeljko Obradovic için de konuştu.

Aziz Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:

"Zeljko Obradovic ile 5 aydır hiç konuşmadım! Antrenör gayet iyi, iyi olan şey bozulmaz! Kötü olursa, bakılır!"

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery