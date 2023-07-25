Avrupa'nın gözü 18'lik 'Altın Eldiven' Deniz Dilmen'de

RAMS Başakşehir'in 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dilmen, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Başakşehir maçında yaptığı 9 kritik kurtarışla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki file bekçisi, Avrupa'nın dev kulüplerinin scout ekiplerinin dikkatini çekmişti.
İspanya La Liga'dan Villarreal, İtalya Serie A'dan AC Milan, İngiltere Premier League'den Everton ve Wolverhampton'un listesinde yer alan Deniz Dilmen'in transferi için RAMS Başakşehir ile resmi temaslara başlayacak olan dev kulüpler, genç file bekçisinin kulübü ile kalan 1 yıllık sözleşmesini de avantaja çevirmeyi planlıyor.
Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Deniz Dilmen ile 3 yıllık sözleşme uzatmak isteyen ve bu doğrultuda görüşmelere başlayacak olan RAMS Başakşehir, genç file bekçisinin maaşında da düzenlemeye gitmeyi planlıyor.
2022-2023 sezonunda Başakşehir U19 Takımı'nda forma giyen ve 37 maça çıkan Deniz Dilmen'in Eylül ayında açıklanacak olan U21 Milli Takımı'nın kadrosuna da davet edilmesi bekleniyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Adana Demirspor - Başakşehir maçında ilk 11'de görev verdiği 2005 doğumlu kaleci, turuncu-lacivertli formayla profesyonel olarak bir maçta forma giyen en genç kaleci olarak da tarihe geçmişti. Deniz Dilmen ayrıca, U19 Elit A Liginin en iyi kalecisi olarak seçilmişti.
BİR ADIM GERİDEN;
Emre Belözoğlu, Adana Demirspor - Başakşehir maçının ardından 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Dilmen hakkında, "Kendi yaşları arasında en iyi kaleci. Bizim kadromuzda. Tertemiz bir çocuk. Kendini çok geliştirmesi lazım. Önünde Volkan gibi Muhammed gibi değerli abileri var. Onlar da ona çok yardım ediyorlar. Türk futboluna çok önemli bir kaleciyi kazandıracağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Adana Demirspor - Başakşehir maçındaki olağanüstü performansıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz Dilmen hakkında, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da "Maç sonu Başakşehir'in 18 yaşındaki kalecisinin alnından öptüm. Volkan Babacan ve Muhammed Şengezer'e 'siz olsanız, 2-3 farklı yenerdik' dedim. Deniz Dilmen'i taraftarıma alkışlatmak istedim" şeklinde konuşmuştu.
İspanya La Liga'dan Villarreal, İtalya Serie A'dan AC Milan, İngiltere Premier League'den Everton ve Wolverhampton'un listesinde yer alan Deniz Dilmen'in transferi için RAMS Başakşehir ile resmi temaslara başlayacak olan dev kulüpler, genç file bekçisinin kulübü ile kalan 1 yıllık sözleşmesini de avantaja çevirmeyi planlıyor.
Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Deniz Dilmen ile 3 yıllık sözleşme uzatmak isteyen ve bu doğrultuda görüşmelere başlayacak olan RAMS Başakşehir, genç file bekçisinin maaşında da düzenlemeye gitmeyi planlıyor.
2022-2023 sezonunda Başakşehir U19 Takımı'nda forma giyen ve 37 maça çıkan Deniz Dilmen'in Eylül ayında açıklanacak olan U21 Milli Takımı'nın kadrosuna da davet edilmesi bekleniyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Adana Demirspor - Başakşehir maçında ilk 11'de görev verdiği 2005 doğumlu kaleci, turuncu-lacivertli formayla profesyonel olarak bir maçta forma giyen en genç kaleci olarak da tarihe geçmişti. Deniz Dilmen ayrıca, U19 Elit A Liginin en iyi kalecisi olarak seçilmişti.
BİR ADIM GERİDEN;
Emre Belözoğlu, Adana Demirspor - Başakşehir maçının ardından 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Dilmen hakkında, "Kendi yaşları arasında en iyi kaleci. Bizim kadromuzda. Tertemiz bir çocuk. Kendini çok geliştirmesi lazım. Önünde Volkan gibi Muhammed gibi değerli abileri var. Onlar da ona çok yardım ediyorlar. Türk futboluna çok önemli bir kaleciyi kazandıracağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Adana Demirspor - Başakşehir maçındaki olağanüstü performansıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz Dilmen hakkında, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da "Maç sonu Başakşehir'in 18 yaşındaki kalecisinin alnından öptüm. Volkan Babacan ve Muhammed Şengezer'e 'siz olsanız, 2-3 farklı yenerdik' dedim. Deniz Dilmen'i taraftarıma alkışlatmak istedim" şeklinde konuşmuştu.