Avrupa Halter Şampiyonası, Moldova'da yapılacak

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, 13 Nisan'da Moldova'da başlayacak.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Moldova'nın başkenti Kişinev'de 21 Nisan'a kadar sürecek organizasyona, Türkiye'nin 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 sporcuyla katılacağı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Takımlarımızın durumu gayet iyi. Moldova'da, her zaman olduğu gibi ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Kadınlar: 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 49 kiloda Duygu Alıcı, 55 kiloda Cansel Özkan ve Burcu Alıcı, 64 kiloda Nuray Güngör ve Aysel Avcı, 76 kiloda Medine Saime Balaban, 81 kiloda Dilara Narin, 87 kiloda Tuana Süren.



Erkekler: 55 kiloda Muammer Şahin ve Harun Algül, 61 kiloda Burak Aykun, 67 kiloda Ferdi Hardal ve Kaan Kahriman, 73 kiloda Yusuf Fehmi Genç ve Muhammed Furkan Özbek, 96 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, 130 kiloda Muhammed Emin Burun, +109 kiloda Ali Oflaz.



