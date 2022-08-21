Austria Wien, lige iyi döndü: 2-1

Avusturya Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Austria Wien, Wolfsberger'e konuk oldu.



Lavanttal Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Austria Wien 2-1 kazanırken goller; 36. dakikada Andreas Gruber ve 65. dakikada Marco Djuricin'in ayağından geldi. Ev sahibi Wolfsberger'i maçın ilk bölümünde 1-0 öne geçiren ancak mağlubiyeti önleyemeyen gol ise 16. dakikada Thorsten Röcher'den geldi.



Hafta içi kendi sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolundu ağır bir yara alan Austria Wien, bu galibiyet ile birlikte lige iyi bir dönüş yaptı ve puanını 4'e yükseltti. Ev sahibi Wolfsberger ise 2 puanda kaldı.



Avrupa kupalarında mücadele eden iki takımdan Wolfsberger, 25 Ağustos Perşembe günü Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi evinde ağırlarken, Austria Wien aynı tarihte İstanbul'da 2-0 rövanşında Fenerbahçe'ye konuk olacak.





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