11 Mayıs
Sivasspor-Bodrum FK
16:00
11 Mayıs
Beşiktaş-A.Demirspor
19:00
11 Mayıs
Göztepe-Hatayspor
19:00
11 Mayıs
Kocaelispor-Keçiörengücü
16:00
11 Mayıs
Leverkusen-B. Dortmund
16:30
11 Mayıs
E. Frankfurt-St. Pauli
18:30
11 Mayıs
VfB Stuttgart-Augsburg
20:30
11 Mayıs
Newcastle-Chelsea
14:00
11 Mayıs
M. United-West Ham United
16:15
11 Mayıs
N. Forest-Leicester City
16:15
11 Mayıs
Tottenham-C.Palace
16:15
11 Mayıs
Liverpool-Arsenal
18:30
11 Mayıs
Leganes-Espanyol
15:00
11 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
17:15
11 Mayıs
Athletic Bilbao-Alaves
19:30
11 Mayıs
Real Betis-Osasuna
22:00
11 Mayıs
Udinese-Monza
13:30
11 Mayıs
Verona-Lecce
16:00
11 Mayıs
Torino-Inter
19:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Genoa
21:45
11 Mayıs
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
13:15
11 Mayıs
FC Twente-FC Utrecht
15:30
11 Mayıs
Feyenoord-PSV Eindhoven
15:30
11 Mayıs
Ajax-NEC Nijmegen
17:45
11 Mayıs
Alkmaar-FC Groningen
17:45
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00

Asist uzmanı Gabriel Sara

Galatasaray'da ilk golde Abdülkerim'e kornerde ortayı yapan Sara hem asisti hem de performansıyla beğeni topladı.

calendar 11 Mayıs 2025 09:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Asist uzmanı Gabriel Sara
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da ilk golde Abdülkerim'e kornerde ortayı yapan Sara hem asisti hem de performansıyla alkış aldı.

Süper Lig'de 8. kez asist yapan Sara, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılara önemli bir katkı daha yaptı.

77'de yerini Morata'ya bırakan Brezilyalı orta saha, 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak kupa finali düşünülerek dinlendirildi.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.