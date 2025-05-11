Asist uzmanı Gabriel Sara

Galatasaray'da ilk golde Abdülkerim'e kornerde ortayı yapan Sara hem asisti hem de performansıyla alkış aldı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Süper Lig'de 8. kez asist yapan Sara, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılara önemli bir katkı daha yaptı.
77'de yerini Morata'ya bırakan Brezilyalı orta saha, 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak kupa finali düşünülerek dinlendirildi.
Süper Lig'de 8. kez asist yapan Sara, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılara önemli bir katkı daha yaptı.
77'de yerini Morata'ya bırakan Brezilyalı orta saha, 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak kupa finali düşünülerek dinlendirildi.