Arkasspor, sahadan mağlup ayrıldı

SMS Grup Efeler Ligi 2. hafta ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arkasspor, sahadan mağlup ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2024 18:48
SMS Grup Efeler Ligi 2. hafta ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.
 Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Grozer (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Morales, Fatih Eren Uğur, Abreu, Panou, Yiğit Yıldız, Arda Bostan (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Muhammet Ertuğrul, Gökhan Çatal

Bu sonucun ardından Arkasspor, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki oynadığı iki maçı da kaybetti.

Setler: 23-25, 25-22, 22-25, 22-25

Süre: 135 dakika (34, 30, 32, 39)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery