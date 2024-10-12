Arkasspor, sahadan mağlup ayrıldı

SMS Grup Efeler Ligi 2. hafta ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Grozer (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Morales, Fatih Eren Uğur, Abreu, Panou, Yiğit Yıldız, Arda Bostan (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Muhammet Ertuğrul, Gökhan Çatal
Bu sonucun ardından Arkasspor, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki oynadığı iki maçı da kaybetti.
Setler: 23-25, 25-22, 22-25, 22-25
Süre: 135 dakika (34, 30, 32, 39)
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Grozer (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Morales, Fatih Eren Uğur, Abreu, Panou, Yiğit Yıldız, Arda Bostan (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Muhammet Ertuğrul, Gökhan Çatal
Bu sonucun ardından Arkasspor, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki oynadığı iki maçı da kaybetti.
Setler: 23-25, 25-22, 22-25, 22-25
Süre: 135 dakika (34, 30, 32, 39)