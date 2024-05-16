Real Madrid'de ilk yılında ilk şampiyonluğuna ulaşan Arda Güler, performansıyla gururlandırmaya devam ediyor.



5-0 kazanılan Alaves mücadelesinde ağları havalandırarak yine futboluyla gözlerin pasını silen milli futbolcu, sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle kaçırdığı 17 maçın acısını çıkarıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 'Zamanı geldiğinde oynayacak' diyerek sabır istediği yetenekli futbolcu, forma giydiği 9 karşılaşmada rakiplerine 11 şut çekti.



FENERBAHÇE'DEKİ KARİYER REKORUNU EGALE ETTİ



Çerçeveyi 4 kez bulmayı başaran 19 yaşındaki oyuncu, tamamında fileleri havalandırdı ve %100 başarı sağladı. Son 4 maçta ağları 3 kez sarsan Real Madridli futbolcu, gol sayısını da 4'e çıkardı. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 20 müsabakada aynı gol sayısına ulaşan genç yıldız, daha az oynayarak lig kariyerinin rekorunu egale etti. Ayrıca bu sezon La Liga'da her 71 dakikada bir rakip fileleri bularak en sık gol atan oyuncu durumunda bulunuyor.



'TOP ONA AŞIK'



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrası Arda'ya övgü yağdırdı. Genç oyuncunun takım tarafından çok sevildiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Burada olduğu için çok mutluyuz. Gol atmak için doğuştan yeteneği var. İstemese de gol atıyor çünkü top ona aşık. Gelecekte de bizimle olacak" diye konuştu.



GOL SEVİNCİ MODA OLDU



Manchester United dün Premier Lig'de Newcastle United'ı 3-2 mağlup ederken, ManU'nun 2. golünü atan Amad Diallo'dan dikkat çeken bir hareket geldi. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat forvet, golünün ardından Arda Güler'le özdeşleşen sevinci yaptı. Sağ elini kalbine götüren yıldız futbolcu, sol işaret parmağını da havaya kaldırdı. Arda bu sevincinin anlamı sorulduğunda "Tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum" demişti.



