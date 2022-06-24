CAICEDO İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA

"CAICEDO'DAN HABER ALAMIYORUZ"

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona umutla bakan Beşiktaş'ta golcü transferi içim arayışlar devam ederken, siyah-beyazlılar CSKA Sofya'da forma giyen Jordy Caicedo'yu gündemine almıştı. Transferde adı birçok kulüple anılan Caicedo'dan flaş bir hamle geldi. Yıldız golcü, Bulgaristan temilcisinin sezon başı çalışmalarına katılmadı.Geçtiğimiz günlerde Meksika ekibi Tigres'in, Caicedo transferi için CSKA Sofya ile 4 milyon Dolar karşılığında anlaşma sağladğı haberleri basında yer almıştı. Bulgaristan ekibinden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede futbolcuya ulaşılamadığı ifade edildi.CSKA Sofya'nın resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede; "Tigres'ten Caicedo için bir teklif gelmedi. Böyle bir transfer için hiçbir zaman masaya oturulmadı. Şu anda Caicedo'nun nerede olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Caicedo'nun sezon başına kampına katılması gerekiyordu. Avusturya kampı için bilet almıştı ancak daha sonra uçağa binmediğini öğrendik. Kendisinden haber alamıyoruz. Evini aradık ancak ulaşamadık. Caicedo ve menajerine karşı yasal olarak haklarımızı arayacağız. Hiçbir bilgi vermeden ortadan kayboldular" ifadelerine yer verildi.