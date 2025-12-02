02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
2-030'
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Antonio Cassano: "Allegri de Mourinho gibi olacak"

İtalyan eski milli futbolcu Antonio Cassano, Jose Mourinho'nun ardından Massimiliano Allegri'yi de sert sözlerle hedef alarak Milan'ın oynadığı futbolu "kabul edilemez" diye eleştirdi.

02 Aralık 2025 17:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Antonio Cassano: 'Allegri de Mourinho gibi olacak'
Antonio Cassano, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'yi sert sözlerle eleştirdi.

"MOURINHO'NUN BİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİM, ALLEGRI'NİN DE SONU AYNI OLACAK"

Viva El Football podcast'ine konuşan Cassano, Milan'ın Allegri yönetimindeki futbolunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:



"Mourinho'nun artık bittiğini ve unutulacağını söylemiştim. Aynı şey Allegri'nin de başına gelecek."

Cassano, Mourinho'nun Roma döneminde de Portekizli teknik adama sık sık yüklendiğini ve "On yıldır aynı şeyleri yapıyor" diyerek taktiklerini eleştirdiğini hatırlattı.

"MILAN; TARİH, ESTETİK VE KALİTE DEMEKTİR"

Milan'ın Serie A'da lider olmasının kendisini ikna etmediğini söyleyen Cassano, "2025 yılında Milan'ın böyle berbat bir futbol oynamasını kabul edemiyorum. Milan; tarih, güzellik, estetik ve kalite demektir. Ama şu an ne yapıyorlar? Tüm takım kalecinin önüne diziliyor, derinlik yok, topu kapınca sadece kontra atak..." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
