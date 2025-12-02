Antonio Cassano: 'Allegri de Mourinho gibi olacak'

Antonio Cassano, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'yi sert sözlerle eleştirdi.



"MOURINHO'NUN BİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİM, ALLEGRI'NİN DE SONU AYNI OLACAK"



Viva El Football podcast'ine konuşan Cassano, Milan'ın Allegri yönetimindeki futbolunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Cassano, Mourinho'nun Roma döneminde de Portekizli teknik adama sık sık yüklendiğini ve "On yıldır aynı şeyleri yapıyor" diyerek taktiklerini eleştirdiğini hatırlattı.Milan'ın Serie A'da lider olmasının kendisini ikna etmediğini söyleyen Cassano,ifadelerini kullandı.