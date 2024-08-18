Antalyaspor, 10 kişi kaldı!

Antalyaspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com
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Antalyaspor, 10 kişi kaldı!
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18 Ağustos 2024 23:15
Antalyaspor, Beşiktaş ile oynadığı maçta 63. dakikada 10 kişi kaldı.

Bu dakikada Güray Vural, Rafa Silva'ya faul yaptı ve sarı kart gördü.

Hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi.

Hakem Türkmen, pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal etti ve Güray'a kırmızı kart gösterdi.

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