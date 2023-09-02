Ankaragücü, Enes Tepecik'i renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Rapid Wien forması giyen Enes Tepecik'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü, Enes Tepecik'i renklerine bağladı
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02 Eylül 2023 00:48
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Avusturya'nın Rapid Wien takımından Enes Tepecik'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Enes Tepecik ile 2 yılı opsiyonlu 5 yılık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Faruk Koca ile yönetim kurulu üyeleri Gülsen Yılmaz, Cengiz Kaya ve Harun Oğraş'ın katıldığı bildirildi.

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