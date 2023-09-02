Ankaragücü, Enes Tepecik'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Avusturya'nın Rapid Wien takımından Enes Tepecik'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Enes Tepecik ile 2 yılı opsiyonlu 5 yılık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Faruk Koca ile yönetim kurulu üyeleri Gülsen Yılmaz, Cengiz Kaya ve Harun Oğraş'ın katıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Enes Tepecik ile 2 yılı opsiyonlu 5 yılık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Faruk Koca ile yönetim kurulu üyeleri Gülsen Yılmaz, Cengiz Kaya ve Harun Oğraş'ın katıldığı bildirildi.