Anderlecht, Kadıköy'de penaltı bekledi!

Anderlecht, Fenerbahçe karşısında penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından pozisyon için devam kararı çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anderlecht, Kadıköy'de penaltı bekledi!
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13 Şubat 2025 21:18
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olan Anderlecht, karşılaşmanın 27. dakikasında penaltı bekledi.

Bu dakikada Huerta'nın soldan ortasında top ceza sahasındaki Fred'den geri döndü. Belçikalı oyuncular, Fred'in elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.

Hakem Nikola Dabanovic, VAR'dan gelen uyarının oyunun durmasını istedi. Kısa süreli beklemenin ardından hakem Nikola Dabanovic, oyunun devam etmesini istedi.


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