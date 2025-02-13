Anderlecht, Kadıköy'de penaltı bekledi!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olan Anderlecht, karşılaşmanın 27. dakikasında penaltı bekledi.
Bu dakikada Huerta'nın soldan ortasında top ceza sahasındaki Fred'den geri döndü. Belçikalı oyuncular, Fred'in elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
Hakem Nikola Dabanovic, VAR'dan gelen uyarının oyunun durmasını istedi. Kısa süreli beklemenin ardından hakem Nikola Dabanovic, oyunun devam etmesini istedi.
Bu dakikada Huerta'nın soldan ortasında top ceza sahasındaki Fred'den geri döndü. Belçikalı oyuncular, Fred'in elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
Hakem Nikola Dabanovic, VAR'dan gelen uyarının oyunun durmasını istedi. Kısa süreli beklemenin ardından hakem Nikola Dabanovic, oyunun devam etmesini istedi.
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