Anadolu Efes, Kovid-19 testinden geçti

Anadolu Efes Kulübünde antrenör ve basketbolcular, Kovid-19 testinden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
Anadolu Efes, Kovid-19 testinden geçti
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22 Mayıs 2020 14:30
Anadolu Efes Kulübünde yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun olası devamı düşünülerek A Takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza bugün Merter Tesisleri'mizde Kovid-19 testleri gerçekleştirilmiştir." denildi.

Test sonuçlarının belli olduğu zaman kulüp tarafından açıklanacağı ifade edildi.





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