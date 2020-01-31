Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe, sezon başında İstanbulspor'a kiraladığı 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'i geri çağırdı ve 2. yarı için oyuncuya lisans çıkardı.

Haber; Sporx.com
Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü
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31 Ocak 2020 16:03
Fenerbahçe'nin sezon başında İstanbulspor'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, sarı lacivertli takıma geri döndü.

İstanbulspor'da sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan ve 11 maçta 564 dakika süre alıp 1 gol atan İranlı golcü, 2. yarıda Fenerbahçe kadrosunda yer alacak.

"FENERBAHÇE'NİN HAKKI VARDI"

İstanbulspor Kulübü Asbaşkanı Ömer Saral, "Fenerbahçe, sözleşmemizde yer alan maddeden doğan haktan dolayı Allahyar'ı geri çağırdı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, genç oyuncunun lisansını çıkardı, Allahyar 2. yarıda Fenerbahçe forması giyecek.




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