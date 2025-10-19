Aliağa Petkimspor düşüşe geçti

Basketbol Süper Ligi'nde sezona Karşıyaka'yı mağlup ederek başlayan Aliağa Petkimspor, sonrasında 3'te 0 çekti.
İzmir ekibi güçlü rakipleri Fenerbahçe'ye deplasmanda, Galatasaray'a evinde mağlup olduktan sonra Ankara'da Türk Telekom'a da direnemedi.
Maçı 85-61 gibi farklı skorla kaybeden Petkimspor, 4 haftada 3'üncü yenilgisini aldı.
Yalnız Franke ve Efianayi'nin çift haneli skorlara ulaştığı Petkim'de son transfer Philip Scrubb ise 7 sayı attı. Avrupa arenasında ise sezona FIBA Europe Cup'ta geçen hafta içinde CSM Corona Brasov galibiyetiyle başlayan Aliağa Petkimspor, 22 Ekim'de Petrolina AEK deplasmanına çıkacak.
