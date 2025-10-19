19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
0-026'
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
16:00
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
0-026'
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-027'
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
15:30
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
15:30
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
1-384'
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
16:00
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
16:00
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
1-066'
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
15:00
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
16:00
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
16:00
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-061'
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
0-027'

Aliağa Petkimspor düşüşe geçti

Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla sezona Karşıyaka'yı yenerek başlayan Aliağa Petkimspor ardından 3'te 0 çekti.

calendar 19 Ekim 2025 14:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa Petkimspor düşüşe geçti
Basketbol Süper Ligi'nde sezona Karşıyaka'yı mağlup ederek başlayan Aliağa Petkimspor, sonrasında 3'te 0 çekti.

İzmir ekibi güçlü rakipleri Fenerbahçe'ye deplasmanda, Galatasaray'a evinde mağlup olduktan sonra Ankara'da Türk Telekom'a da direnemedi.

Maçı 85-61 gibi farklı skorla kaybeden Petkimspor, 4 haftada 3'üncü yenilgisini aldı.

Yalnız Franke ve Efianayi'nin çift haneli skorlara ulaştığı Petkim'de son transfer Philip Scrubb ise 7 sayı attı. Avrupa arenasında ise sezona FIBA Europe Cup'ta geçen hafta içinde CSM Corona Brasov galibiyetiyle başlayan Aliağa Petkimspor, 22 Ekim'de Petrolina AEK deplasmanına çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 3 5 1 10 8 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Kayserispor 9 0 6 3 5 17 6
17 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
