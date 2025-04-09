Ali Koç'un ilk hedefi: Dusan Vlahovic

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki yaz için en önemli hedefini Dusan Vlahovic olarak belirledi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
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Ali Koç'un ilk hedefi: Dusan Vlahovic
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09 Nisan 2025 10:55

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic için İtalya'dan müjdeli haber geldi.

Sırp golcünün sezon sonunda Juventus'tan ayrılmaya karar verdiği iddia edildi. Thiago Motta ile yıldızı barışmayan, Igor Tudor'un gelmesiyle yeniden formasına kavuşan Vlahovic'in buna rağmen kalmayı düşünmediği vurgulandı. 

DEĞERİ 45 MİLYON EURO 

Başkan Ali Koç'un 1 numaralı hedefi konumundaki 25 yaşındaki yıldız santrforun piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

Sırp yıldızın, Juventus ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Juventus formasıyla 36 maçta giyen Sırp hücumcu, 14 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

 
 

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