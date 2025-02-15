Ali Koç'tan Galatasaray'a derbi için yabancı hakem çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 24 Şubat'ta oynanacak derbi için Galatasaray'a yabancı hakem çağrısında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Galatasaray'a derbi için yabancı hakem çağrısı
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15 Şubat 2025 15:16
Son güncelleme 15 Şubat 2025 16:49
Fenerbahce Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalar yaptı.

Başkan Koç, Galatasaray'a derbi için yabancı hakem çağrısında bulundu. Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"KENDİNE GÜVENEN BAŞVURUR"

"Adil rekabetin olmadığı, emeğin hiçe sayıldığı bir düzeni şiddetle reddediyoruz. Çarpık düzen... 3 senedir sahasında kırmızı kart almayan, maçlarda oyuncuları kart görmeyeceğini bilerek mücadele eden takımın, Avrupa'da 11 maçı olmuş. 28 sarı kart 3 kırmızı kart görmüşler. Kendine güvenen, cesur olan başvurur yabancı hakem gelsin derbiye diye başvurur. Böyle tablolar olunca istemiyorsunuz. Mevcut hocalarıyla 94 lig maçında 6 kırmızı kart görmüşler. Aynı hocayla Avrupa'da 25 maçta 6 kırmızı kart almışlar. Sonuç 6'şar kırmızı kart. Onun için siz burada muvaffak oluyorsunuz, düzen çarpık." 


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