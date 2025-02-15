Ali Koç'tan Galatasaray'a derbi için yabancı hakem çağrısı

Fenerbahce Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalar yaptı.
Başkan Koç, Galatasaray'a derbi için yabancı hakem çağrısında bulundu. Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
"KENDİNE GÜVENEN BAŞVURUR"
"Adil rekabetin olmadığı, emeğin hiçe sayıldığı bir düzeni şiddetle reddediyoruz. Çarpık düzen... 3 senedir sahasında kırmızı kart almayan, maçlarda oyuncuları kart görmeyeceğini bilerek mücadele eden takımın, Avrupa'da 11 maçı olmuş. 28 sarı kart 3 kırmızı kart görmüşler. Kendine güvenen, cesur olan başvurur yabancı hakem gelsin derbiye diye başvurur. Böyle tablolar olunca istemiyorsunuz. Mevcut hocalarıyla 94 lig maçında 6 kırmızı kart görmüşler. Aynı hocayla Avrupa'da 25 maçta 6 kırmızı kart almışlar. Sonuç 6'şar kırmızı kart. Onun için siz burada muvaffak oluyorsunuz, düzen çarpık."
Başkan Koç, Galatasaray'a derbi için yabancı hakem çağrısında bulundu. Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
"KENDİNE GÜVENEN BAŞVURUR"
"Adil rekabetin olmadığı, emeğin hiçe sayıldığı bir düzeni şiddetle reddediyoruz. Çarpık düzen... 3 senedir sahasında kırmızı kart almayan, maçlarda oyuncuları kart görmeyeceğini bilerek mücadele eden takımın, Avrupa'da 11 maçı olmuş. 28 sarı kart 3 kırmızı kart görmüşler. Kendine güvenen, cesur olan başvurur yabancı hakem gelsin derbiye diye başvurur. Böyle tablolar olunca istemiyorsunuz. Mevcut hocalarıyla 94 lig maçında 6 kırmızı kart görmüşler. Aynı hocayla Avrupa'da 25 maçta 6 kırmızı kart almışlar. Sonuç 6'şar kırmızı kart. Onun için siz burada muvaffak oluyorsunuz, düzen çarpık."
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