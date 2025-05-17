17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
0-5
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
2-3
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
3-0
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
0-4
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
1-4
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
1-3
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
1-2
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
2-2
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
0-1
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
0-2
17 Mayıs
C.Palace-M.City
1-0
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
2-3
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
4-2
17 Mayıs
Lyon-Angers
2-0
17 Mayıs
Nice-Brest
6-0
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
2-3
17 Mayıs
Lille-Reims
2-1
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
2-3
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
3-0
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
4-0
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
3-1
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
0-0
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
0-4
17 Mayıs
Braga-Benfica
1-1
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
2-0
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
3-0

Alexandre Lacazette'den Lyon'a muhteşem veda!

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftasında Lyon, sahasında Angers'i 2-0 mağlup etti. Lyon'un iki golü de kulüpteki son maçına çıkan Alexandre Lacazette'den geldi.

calendar 17 Mayıs 2025 23:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Alexandre Lacazette'den Lyon'a muhteşem veda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftasında Lyon, sahasında Angers ile karşı karşıya geldi. Lyon, Groupama Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri kulüpteki son maçına çıkan Alexandre Lacazette attı. Fransız yıldız, 55. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Lyon, sezonu 57 puanla 7. sırada tamamladı. Angers, sezonu 36 puanla kapattı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.