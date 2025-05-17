Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftasında Lyon, sahasında Angers ile karşı karşıya geldi. Lyon, Groupama Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri kulüpteki son maçına çıkan Alexandre Lacazette attı. Fransız yıldız, 55. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından Lyon, sezonu 57 puanla 7. sırada tamamladı. Angers, sezonu 36 puanla kapattı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri kulüpteki son maçına çıkan Alexandre Lacazette attı. Fransız yıldız, 55. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından Lyon, sezonu 57 puanla 7. sırada tamamladı. Angers, sezonu 36 puanla kapattı.
💔Alexandre Lacazette, simgesi olduğu Lyon'a veda ediyor. pic.twitter.com/u0ocBFCeWj
— Sporx (@sporx) May 17, 2025
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