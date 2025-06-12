Al Shabab'ın Mario Lemina ısrarı!

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Galatasaray forması giyen Mario Lemina ile ilgileniyor.

calendar 12 Haziran 2025 22:14 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 22:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Al Shabab'ın Mario Lemina ısrarı!
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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Mario Lemina transferi için ısrarına devam ediyor.

Wolverhampton'da oynadığı dönemde de Lemina ile ilgilenen Al Shabab, Galatasaraylı yıldız için yeniden devreye girdi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Shabab, Lemina ile transfer için temasa geçti.


FATİH TERİM'İN DURUMU BELİRSİZ

Al Shabab'ta teknik direktör Fatih Terim'in durumu belirsizliğini koruyor. Deneyimli teknik adam, sezon ortasında göreve başladığı Al Shabab ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sezonun sona ermesinin ardından Fatih Terim'in için Al Shabab'tan bir açıklama gelmedi.

MARIO LEMINA'NIN PERFORMANSI

Mario Lemina, Galatasaray'a devre arasında geri dönmesinin ardından sarı-kırmızılılarda 16 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.


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