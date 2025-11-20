Akın Gürlek: 'Bir operasyon daha olabilir'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri uygulandı ve Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklandı.TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemlerin ve yöneticilerin ardından 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verildi.Son olarak Antalya'da da bahis soruşturması için dosya açıldı. Antalya'da dosya da İstanbul'a gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre futbolda bahis soruşturmasının genişlediği aktarıldı.Başsavcı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada yeni operasyonların geleceğinin sinyali verildi.Gürlek tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"TFF ve bizim yürüttüğümüz soruşturma başka. Biz doğrudan doğruya orayala bağlı değiliz. PFDK tarafından men edilen futbolcularla ilgili soruşturma açılacak diye bir durum söz konusu değil. Adli soruşturmayı gerektirmiyor. Bize ihbarda bulunuyorlar. Biz gereğini yapıyoruz. Bu konuda bilgi kirliliği var. Bir bilgi havuzumuz var. Birincisi federasyon başkanlığı hakemle ilgili ceza veriyor o bize ihbarda bulunuyor.Bizim bunun haricinde CİMER ve ihbar şikayet hattı var bu şekilde çok fazla şikayet var. Tanık beyanları var. Bizim resen dinlediğimiz tanık beyanları var. Mutlaka MASAK raporu alıyoruz. UEFA ile İNTERPOL ile anlaşmamız var. Onlar bize liste gönderecekler. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz."Biz soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz. Sadece hakemler değil kulüp başkanlarını da operasyonlarda göreceksiniz. MASAK HTS raporları önemli. Yurtdışında çalıştığımız kurumlar belgelerini gönderecek bekliyoruz. Burada olumsuz algı oluşmasın. lekelenmeme hakkını önemsiyoruz."Spor Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam: "Bizim ülkemizdeki futbolcuların veya yöneticilerin yurt dışında bahis oynadığına dair kuvvetli şüphe var. Ancak araştırmalarımız sürüyor. Bilgileri toparlamaya çalışıyoruz"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek: "Bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor. Bunu tespit ettik. İncelemeler sürüyor."İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek: "Herkes kendi ismiyle bahis oynamıyor, birinci derece aile üyelerine de bakıyoruz."