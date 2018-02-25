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Adana Demirspor İstanbulspor maçı ertelendi!

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor - İstanbulspor maçı, şiddetli dolu yağışı nedeniyle ertelendi.

Kaynak: DHA
Adana Demirspor İstanbulspor maçı ertelendi!
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25 Şubat 2018 19:39
Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor - İstanbulspor maçı, şiddetli dolu yağışı nedeniyle ertelendi.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşması, yoğun dolu yağışı nedeniyle maçın 31'nci dakikasında hakem Özgür Yankaya tarafından durduruldu ve oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
Özgür Yankaya, yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra sahayı kontrol ederek takım kaptanlarını yanına çağırdı ve maçı yarına ertelediğini bildirdi.

Yarına ertelenen Adana Demirspor - İstanbulspor maçının saatinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacağı belirtildi.

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