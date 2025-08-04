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Adalı açıkladı: "Rıdvan'la anlaştık, sol kanada çok iyi bir isim geliyor"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da Kartal Yiğit aracılığıyla yaptığı açıklamalarda transferlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

calendar 04 Ağustos 2025 15:48 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 16:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Adalı açıkladı: 'Rıdvan'la anlaştık, sol kanada çok iyi bir isim geliyor'
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Serdal Adalı'dan önemli açıklamalar geldi.

A Spor yorumcusu Kartal Yiğit'in aktardığına göre, Adalı hem transfer çalışmaları hem de teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e yönelik kamuoyundaki eleştiriler hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.

"RIDVAN YILMAZ İLE ANLAŞTIK"


Adalı, savunmanın soluna yapılacak takviyeyle ilgili olarak, "Rıdvan Yılmaz ile anlaştık. Kısa sürede bu transfer bitebilir. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve daha önce kulübe önemli bir bonservis geliri kazandırarak Rangers'a transfer olan Rıdvan'ın, siyah-beyazlılara geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

"ÇOK ÇOK İYİ BİR SOL KANAT GELECEK"

Sol kanat için de taraftarı heyecanlandıracak bir ismin yolda olduğunu belirten Adalı, "Çok çok iyi bir sol kanat gelecek. Beklediğinize değecek, çizgiyi tamamen kullanacak, herkesin beğeneceği bir isim" dedi.

"TARAFTARLAR BANA VE YÖNETİME TEPKİ GÖSTERSİN"

Son dönemde eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör Solskjaer'e de sahip çıkan Adalı, istikrardan yana olduklarını vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

"Taraftarlar, bana ve yönetime tepki göstersin. Hiç sesimiz çıkmaz. Ama Solskjaer'e yüklenmesinler. Ben istikrardan yanayım. Solskjaer'i destekleyelim, bakalım ne olacak." 

"GEDSON'U ZORLA TUTAMAZDIK"

Gedson Fernandes'in neden satıldığına değinen Adalı, Portekizli futbolcunun ayrılmak için can attığını belirtirken, "Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya gitmek için idmanlara bile çıkmadı. Bu adamı zorla nasıl tutalım? Zorla tutamazdık, adam gitmek için can attı." ifadelerini kullandı.
 

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