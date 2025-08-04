Adalı açıkladı: 'Rıdvan'la anlaştık, sol kanada çok iyi bir isim geliyor'

"GEDSON'U ZORLA TUTAMAZDIK"



Gedson Fernandes'in neden satıldığına değinen Adalı, Portekizli futbolcunun ayrılmak için can attığını belirtirken, "Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya gitmek için idmanlara bile çıkmadı. Bu adamı zorla nasıl tutalım? Zorla tutamazdık, adam gitmek için can attı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Serdal Adalı'dan önemli açıklamalar geldi.A Spor yorumcusu Kartal Yiğit'in aktardığına göre, Adalı hem transfer çalışmaları hem de teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e yönelik kamuoyundaki eleştiriler hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.Adalı, savunmanın soluna yapılacak takviyeyle ilgili olarak,ifadelerini kullandı.Beşiktaş altyapısından yetişen ve daha önce kulübe önemli bir bonservis geliri kazandırarak Rangers'a transfer olan Rıdvan'ın, siyah-beyazlılara geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.Sol kanat için de taraftarı heyecanlandıracak bir ismin yolda olduğunu belirten Adalı,dedi.Son dönemde eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör Solskjaer'e de sahip çıkan Adalı, istikrardan yana olduklarını vurgulayarak şu sözleri kaydetti: