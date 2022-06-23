Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor'a veda etti!

Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, 3.4 milyon Euro'lıuk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olurken, ilk duygularını anlattı.
Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, 3.4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olurken, ilk duygularını Konya Yeni Haber Spor Müdürü Yılmaz Çelik'e anlattı.
Yeşil-beyazlı ekibin kulüp tarihinde en yüksek bedelle giden yerli oyuncusu olan 27 yaşındaki başarılı stoper Abdülkerim, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur" dedi.
ABDÜLKERİM'İN BONSERVİSİ
Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a toplamda 3.4 milyon euro ödeyecek. Ancak bunun 2.8 milyon eurosu peşin olacak. Kalan 600 bin Euro ise lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım (bir sonraki sezon), Türkiye Kupası'nın kazanılması gibi şartlarla bonus olarak ödenecek.
FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞI
Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı anlaşmanın şartları da netlik kazandı. Konyaspor'da senelik 5 milyon TL alan yıldız futbolcu, Sarı-lacivertlilerden 750 bin euro (13.7 milyon TL) kazanacak. Anlaşmanın 4 yıllık olacağı öğrenildi.
ABDÜLKERİM'İN KARİYERİ
Konyaspor'un altyapısından yetişen 27 yaşınaki stoper Abdülkerim, ilk kez bir İstanbul takımında forma giyecek. Daha önce Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giyen Bardakçı, bugüne dek 116 maçta forma giyerken, 9 gol- 8 asist'lik performans ortaya koydu.
Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, 3.4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olurken, ilk duygularını Konya Yeni Haber Spor Müdürü Yılmaz Çelik'e anlattı.
Yeşil-beyazlı ekibin kulüp tarihinde en yüksek bedelle giden yerli oyuncusu olan 27 yaşındaki başarılı stoper Abdülkerim, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur" dedi.
ABDÜLKERİM'İN BONSERVİSİ
Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a toplamda 3.4 milyon euro ödeyecek. Ancak bunun 2.8 milyon eurosu peşin olacak. Kalan 600 bin Euro ise lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım (bir sonraki sezon), Türkiye Kupası'nın kazanılması gibi şartlarla bonus olarak ödenecek.
FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞI
Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı anlaşmanın şartları da netlik kazandı. Konyaspor'da senelik 5 milyon TL alan yıldız futbolcu, Sarı-lacivertlilerden 750 bin euro (13.7 milyon TL) kazanacak. Anlaşmanın 4 yıllık olacağı öğrenildi.
ABDÜLKERİM'İN KARİYERİ
Konyaspor'un altyapısından yetişen 27 yaşınaki stoper Abdülkerim, ilk kez bir İstanbul takımında forma giyecek. Daha önce Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giyen Bardakçı, bugüne dek 116 maçta forma giyerken, 9 gol- 8 asist'lik performans ortaya koydu.