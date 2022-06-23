Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor'a veda etti!

Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, 3.4 milyon Euro'lıuk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olurken, ilk duygularını anlattı.Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, 3.4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olurken, ilk duygularını Konya Yeni Haber Spor Müdürü Yılmaz Çelik'e anlattı.Yeşil-beyazlı ekibin kulüp tarihinde en yüksek bedelle giden yerli oyuncusu olan 27 yaşındaki başarılı stoper Abdülkerim, "" dedi.Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a toplamda 3.4 milyon euro ödeyecek. Ancak bunun 2.8 milyon eurosu peşin olacak. Kalan 600 bin Euro ise lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım (bir sonraki sezon), Türkiye Kupası'nın kazanılması gibi şartlarla bonus olarak ödenecek.Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı anlaşmanın şartları da netlik kazandı. Konyaspor'da senelik 5 milyon TL alan yıldız futbolcu, Sarı-lacivertlilerden 750 bin euro (13.7 milyon TL) kazanacak. Anlaşmanın 4 yıllık olacağı öğrenildi.Konyaspor'un altyapısından yetişen 27 yaşınaki stoper Abdülkerim, ilk kez bir İstanbul takımında forma giyecek. Daha önce Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giyen Bardakçı, bugüne dek 116 maçta forma giyerken, 9 gol- 8 asist'lik performans ortaya koydu.