A Milli Takım, yarı finali uzatmada kaçırdı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.A Milli Takım, son anlarına geride girdiği maçta Sevgi Uzun'un son saniye basketiyle maçı 68-68'e getirdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.A Milli Takım, uzatmalarda İtalya'ya 76-74 mağlup oldu.2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya uzatmada 76-74 yenilen ve yarı final şansını kaybeden A Milli Kadın Basketbol Takımı, klasman maçlarına çıkacak.Milli takım, maçın başında boyalı alandan McCowan ile sayı üretirken hücumda topu iyi paylaşan İtalyanlar, Keys'in skorer oyunuyla ilk periyodu 20-17 önde bitirdi.İkinci çeyreğe iyi başlayan İtalya, Andre'nin basketiyle farkı 7 sayıya taşıdı: 24-17. Savunmasını sertleştiren milliler, kenardan oyuna dahil olan Elif Bayram'ın katkısıyla maçı dengelemeyi başardı. Periyodun sonlarında McCowan'ın sayılarıyla maçın başından bu yana ilk kez öne geçen ay-yıldızlılar, devre arasına 35-31 üstünlükle gitti.Üçüncü periyoda pota altını etkili kullanarak başlayan milliler, 9 sayılık üstünlük yakaladı: 33-42. Savunma sertliğini artıran İtalyanlar, oyuna ağırlığını koyan Zandalasini'nin üst üste bulduğu basketlerle periyodun ortalarında 8-0'lık seri yakalayarak 45-44 öne geçti. Türkiye, Tilbe Şenyürek'in sayılarıyla rakibinin serisini bitirdi ve final periyoduna 50-50 eşitlikle geçildi.İki takımın da çembere hücum ederek başladığı son periyotta 9-0'lık seri bulan İtalya, durumu 59-54 yaptı. Son bölümde 68-65 geride olan milli takım, İtalyanların topu kenardan oyuna sokamaması sonrası bitime 5.8 saniye kala hücum şansını iyi değerlendirdi ve Sevgi Uzun'un son saniye basketiyle skoru 68-68 yaptı. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı.Türkiye, tarafların ilk dakikalarda sayı bulmakta zorlandığı uzatma periyodunda serbest atış çizgisinden Sevgi Uzun ile sayı kaydetti. Cubaj'ın üst üste attığı basketlerle skor bulan İtalya, Zandalasini'nin bitime 16.7 saniye kala pota altı isabetiyle 76-74 öne geçti. Milliler, son hücumdan Gökşen Fitik ile faydalanamadı ve İtalya mücadeleden 76-74 galip ayrıldı.Madalya şansını yitiren ay-yıldızlılar, 5-8'incilik klasman maçında Belçika-Almanya eşleşmesini kaybeden taraf ile 27 Haziran Cuma günü karşılaşacak.İtalya ise aynı gün yarı finalde Belçika-Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı salonda takip etti.Barış ve DostlukAriadna Chueca (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Gatis Salins (Letonya)Pasa 5, Verona 12, Zandalasini 14, Keys 12, Cubaj 16, Santucci 2, Andre 8, Pan 4, Madera, Trimboli, Fassina 3Alperi Onar 8, Sevgi Uzun 20, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 8, McCowan 16, Gökşen Fitik 7, Elif Bayram 6, Derin Erdoğan20-1731-3550-5068-68