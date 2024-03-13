A Milli Takım son provayı Polonya ile yapacak

A Milli Takım, EURO 2024 Şampiyonası öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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A Milli Takım son provayı Polonya ile yapacak
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13 Mart 2024 19:43
A Milli Takım, Almanya'da oynanacak EURO 2024 öncesindeki son provasını Polonya karşısında yapacak.

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Millî Takımımız, final turnuvası öncesindeki son özel maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak. Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. EURO 2024'e hazırlık niteliğindeki mücadele, iki takımı 31 yıl aradan sonra karşı karşıya getirecek. Türkiye ile Polonya arasındaki son maç, 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanmış ve A Millîler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı."

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