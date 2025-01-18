A. Demirspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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A. Demirspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek
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18 Ocak 2025 12:54
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.

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