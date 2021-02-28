28 Şubat Pazar günü günü Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligde Ünal Karaman'ı göreve getirdikten sonra kısa süre bocalayan Sarı Kırmızılı ekip, son 2 maçında önce Başakşehir sonra ise Fenerbahçe'yi yenerek çok önemli 6 puan aldı ve hem alt sıralardan kurtuldu hem de ciddi şekilde morallendi. Kasımpaşa da son hafta aldığı 3 puanla bence önemli bir virajı döndü. Ben iki takım adına da zor ama keyifli bir 90 dakika bekliyorum. İzmir'de güzel bir maç ve bol gol bekliyorum. Üst tercihi genel olarak bakıldığında en ideal tercih gibi gözüküyor. Taraf bahsi açısından tüm seçimlerin riskli olduğunu düşünüyorum ve Kasımpaşa'nın sürpriz yapma ihtimaline dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Özellikle deplasman ekibinde moraller ciddi şekilde bozulmuş durumda. Geçen hafta sahasında aldığı Göztepe yenilgisi ile büyük hayal kırıklığı yaratan Sarı-Lacivertlilier, büyük bir travmanın eşiğine gelmiş durumda. Eğer bu çok zor deplasmandan 3 puanla dönemezlerse ben artık yarışın içinde var olabileceklerini sanmıyorum. Elbette özellikle hafta boyu yoğun eleştirilerin odağı olan Erol Bulut açısından da bu karşılaşma adeta tamam mı devam mı maçı niteliğine gelmiş durumda. Trabzonspor cephesi ise hem daha moralli hem de çok formdalar. Arka arkaya muazzam maçlar oynayan ve lig de dipten gelerek kendisini şampiyonluk yarışın içinde bulan Karadeniz ekibi rakibinin yenere puanları eşitlemek istiyor. Ben Trabzon'da gergin ama keyifli bir maç bekliyorum. KG Var seçiminin de bu dev maç için en doğru tercih olacağı kanısındayım.İtalya Ligi'nde Inter ile Genoa karşı karşıya gelecek. Antonio Conte yönetimindeki Inter, geçen hafta derbide Milan'ı sahadan silerek 3-0 kazandı ve liderliği ele geçirdi. Inter uzun süredir hayalini kurduğu liderliğe ulaşmasının ardından yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Bu hafta karşılarında ligin ortasına yer alan Genoa olacak. İç sahada son 8 lig maçını kazanan Inter karşısında Genoa'nın yapabileceği en iyi şey beraberlik almak olur. Fakat Inter buna izin vermeyecektir. Oran yükseltmek adına ilk yarı Inter galibiyetini kuponlarda tercih edebiliriz.İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Burnley karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde ilerliyor ama Premier Lig'de işler yolunda gitmiyor. Tottenham son 6 haftada 5 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak zirvenin uzağında kaldı. Mağlubiyetler devam ederse, Jose Mourinho'ya veda edilir. Alt sıralarda küme düşme korkusu da yaşayan Burnley, ateş hattında uzak ama o bölgeye yaklaşmamak adına her maçtan puan veya puanlar almayı hedefliyor. Tottenham'dan puan almak, takımın moralini ve inancını arttıracaktır. Ancak hata şansı kalmayan Tottenham bu kez kazanacaktır.İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Manchester United, Manchester City'yi takibini sürdürmek istiyor ve zorlu Chelsea deplasmanından kazanarak dönmeleri halinde umutlarını diri tutacaklardır. Chelsea ise bir şekilde sezonu ilk 4 içinde bitirmenin planlarını yapıyor. Thomas Tuchel ve Ole Gunnar Solskjaer, kritik mücadelede öncelikle kontrollü ounu benimseyecektir. Hem Chelsea, hem de Manchester United fırsatları değerlendirerek bulacağı gol ve golleri koruyarak sonuca gitmeye çalışacaktır. Bu nedenle önerim 2,5 Alt seçeneğinden yana olacak. Öncelik hata yapmamak ve kaybetmemek.İtalya Ligi'nde Napoli ile Benevento karşı karşıya gelecek. Napoli hafta içi UEFA vrupa Ligi'nde Granada'ya elenerek büyük bir yıkım yaşadı. Artık ligde en iyisini yapmak zorundalar. Üst taraftaki takımların puan alarak çok gerisinde değiller ama 7. sıradan yukarı çıkabilmek adına artık seri galibiyetler almaları gerekiyor. Alt tarafta yer alan ve küme düşme hattına yaklamşmak istemeyen Benevento, geçen hafra Roma'dan 1 puan aldı ve aynı sonucu Napoli karşısında da tekrarlamaları fena sonuç sayılmaz. Fakat kazanmaktan başka çaresi olmayan Napoli sonuca ulaşacaktır. Napoli galibiyetini kuponlarda düşünebiliriz.İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. 11 puanla son sırada yer alan Sheffield United her geçen hafta kümede kalma umudunu yitiriyor ve büyük ihtimalle Premier Lig'e veda edecekler. Ancak kalan sürede ellerinden gelenin maksimumunu yapmak istiyorlar. Bu hafta karşılarında sıkıntılar yaşayan Liverpool olacak. Liverpool, ligde şampiyonluk ihtimali kalmadığına inanmış durumda, artık tek yapmaları gereken sezonu ilk 4 içinde bitirmek olacak. Liverpool tüm sıkıntılarına rağmen Sheffield United deplasmanında kazanacaktır.İtalya Ligi'nde Roma ile Milan karşı karşıya gelecek. Milan geçen hafta ezeli rakibi Inter'e kaybederek şampiyonluk yarışında hem 3 puan, hem de güven kaybetti. Şampiyon olabilmeleri için kazanarak devam etmeleri gerekiyor. Ancak sezonun ilk yarısında 3-3 berabere kaldıkları Roma karşısında işleri kolay olmayacak. Ligi ilk 4 içinde bitirmek isteyen Roma da geçen hafta Benevento ile golsüz berabere kaldı ve Milan maçını kazanarak hatasını telafi etmek istiyor. Kazanmaktan başka düşüncesi olmayan iki takımın mücadelesinde karşılıklı goller izleyeceğiz. Dileyenler 2,5 Üst tercihini de değerlendirebilirler.Fransa Ligue 1'de lider Lille sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Lille, Brest ile iç sahada berabere kaldıktan sonra Lorient deplasmanında rahat kazandı. 4-1 ile 3 puan aldılar, açıkçası bu kadar kolay kazanmalarını beklemiyordum. Hafta ortasında da Ajax'a kaybederek Avrupa Ligi'ne veda ettiler. Düşme hattının 6 puan üzerinde bulunan Strasbourg ise 5 maçlık galibiyet hasretinin ardından Metz'i yendi. Sonrasında da Angers ile golsüz berabere kaldılar. Lille'nin elinde sadece lig kaldı. Son zamanlarda biraz düşüş yaşasalar da iç sahada Strabourg'u mağlup ederek liderliğini sürdürür.İspanya LaLiga'da Villarreal sahasında lider Atletico Madrid'i konuk edecek. Atletico Madrid, 2 maç üst üste Levante karşısında puan kaybetti. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye yenilerek avantajı rakibine kaptırdı. Bu sezon ilk kez üst üste bu kadar maçta puan kaybettiler. Ancak 1 maç eksiklerine rağmen hala 3 puan öndeler. Villarreal ise ligde 6 maçtır kazanamıyor. Bu maçların 5'inde sahadan beraberlikle ayrıldılar. Atletico Madrid, artık silkelenecektir. Rakipleri perşembe günü maç oynadı. Onun avantajı da illaki olacaktır. Atletico galibiyet hasretini sona erdirir.Fransa Ligue 1'in 27'nci haftasında Marsilya sahasında Lyon'u konuk edecek. Marsilya kupa dahil 4 maçtır kaybetmiyor. Uzun bir süre kazanamadılar ve 7'nci sıraya kadar gerilediler. Son olarak Nantes deplasmanından 1 puanla döndüler. Lyon ise iç sahada yaşadığı Montpellier mağlubiyetinin ardından deplasmanda Brest'i mağlup etti. Marsilya'da işler biraz rayına oturmuş gözükse de bana hala güven vermiyorlar. Lyon hücum da tempolu, gol yollarında sıkıntı yaşamıyorlar. Savunmada aksaklıklar olsa da daha iyi takımlar. Banko kuponlar için önerim Lyon kaybetmez olacak. Yüksek oran isteyenler için Lyon galibiyeti değerlendirilir.