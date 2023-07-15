15 Yaş Altı Su Topu Takımı, Karadağ'a kaybetti

Su topu 15 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Karadağ'a farklı mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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15 Yaş Altı Su Topu Takımı, Karadağ'a kaybetti
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14 Temmuz 2023 23:14
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 00:45
15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde ev sahibi Karadağ'a 17-3 yenildi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde milli takım, ev sahibi ülkeyle karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip rakibine 17-3 mağlup oldu. Milli takım 5-8 klasman maçında yarın İspanya'yla karşı karşıya gelecek.

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