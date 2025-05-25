Bayern Münih'ten Wirtz'in yerine Eze hamlesi!

Bayern Münih, Crystal Palace'ın FA Kupası kahramanı Eberechi Eze'yi gündemine aldı. Alman devi, Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Florian Wirtz'in transfer etme çabasındaki yenilgiyi kabul etti, rotayı farklı isimlere çevirdi.



Bundesliga'daki ana rakipleri Leverkusen'den Alman hücümcuyu almak için kasasını boşaltmaya hazır olan Bayern Münih, Wirtz'in Anfield'da forma giymek istediğini öğrendiğinden beri alternatif transferleri değerlendirmeye geçti.



Brighton'da forma giyen Kaoru Mitoma ve Milan formasını terleten Rafael Leao'da Bayern Münih'in radarında ama önceliğin Eze transferinde olduğu ortaya çıktı.



26 yaşındaki yıldızın serbest kalma maddesi sene sonunda yeniden aktif olacak ve bu bedel bonuslarla birlikte yaklaşık olarak 68 milyon pounda tekabül ediyor. Crystal Palace ile Bayern Münih arasında iyi ilişkiler devam ederken, Michael Olise de Crystal Palace'tan Bayern Münih'e 50.8 milyon pound karşılığında transfer olmuştu.



Geçen yaz Eze, Manchester City'nin de takibindeydi ve önümüzdeki dönem de Premier Lig'den çok fazla sayıda talibi olacağı düşünülüyor ancak serbest kalma maddesi yaz transfer döneminin bitmesinden iki hafta önce sona erecek.



Crystal Palacei Eze'yi takımda tutmak istiyor ve başarılı geçen sezonunun ardından, İngiltere Milli Takımı oyuncusuyla sözleşme görüşmeleri başlatmayı planlıyor.



Eze, geçen hafta sonu City'ye karşı oynanan FA Kupası Finali'nde attığı galibiyet golüyle takımını Avrupa Ligi'ne taşıdı.



