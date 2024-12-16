Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, salı günü oynanacak 4 karşılaşma ile start alacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 4. eleme turunu geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip mücadele edecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların programı şöyle:



17 Aralık Salı:



13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)



15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir)



18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi)



20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)





18 Aralık Salı:



13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)



13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)



13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)



13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)



13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)



13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)



15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)



15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)



20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK (Gaziantep)





19 Aralık Perşembe:



13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)



14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)



17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat)



17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)



20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)







