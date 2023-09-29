Zeynep Sever Demirel: 'Volkan, bir saniye bile Hatay'ı bırakmayı düşünmedi'

Meme kanserine farkındalık yaratmak için katıldığı bir kampanyanın lansmanında konuşan Zeynep Sever Demirel, Hatay ve 10 ilde yaşanan deprem felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Deprem döneminin kendisi ve ailesi açısından çok zor geçtiğini belirten Zeynep Sever Demirel, "Çünkü hem yaşadık, hem de sonrasına şahit olduk. Bu yüzden hayatımda en unutamayacağım dönem buydu. Bizim ailemiz için böyleydi. Çünkü çocuklar da çok etkilendi. Şimdi bizim açımızdan her şey biraz daha psikolojik olarak yoluna girmeye başladı. Fakat ülkemizde böyle de bir gerçek var. Hala deprem bölgelerinin yardıma ihtiyacı var. Hala evsiz insanlar var. Bu gerçekle savaşmamız lazım. Bununla alakalı önlemler almamız gerekiyor. Bu hepimize büyük bir ders oldu" açıklamasını yaptı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in kendisine birçok farklı yerden teklif gelmesine rağmen bir saniye bile Hatayspor'u bırakmayı düşünmediğini ifade eden Demirel, şunları söyledi:

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, "Volkan kendisine birçok farklı yerden teklif gelmesine rağmen bir saniye bile Hatayspor'u bırakmayı düşünmedi. Bu konuda benim yetkim olmadı. Onun kendi fikriydi. Kendisi devam etmek istedi, ben de ona saygı duydum. Benim açımdan böyle bir karar aldığı için Volkan'ın gözümde bulunan yeri daha çok arttı" dedi.